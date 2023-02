Boulos aciona MP contra maus-tratos a pessoas em situação de rua e critica Nunes: 'vê tragédia humanitária como caso de polícia'

"Não podemos ficar à mercê de ações demagógicas", afirmou o deputado do PSOL-SP edit

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) entrou nesta quarta-feira (8) com uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para impedir que a prefeitura da capital paulista retire os pertences dos moradores em situação de rua na cidade. O parlamentar criticou o prefeito Ricardo Nunes (PSDB).

"Não podemos ficar à mercê de ações demagógicas tomadas por quem lida com uma tragédia humanitária como se fosse caso de polícia", disse. "As pessoas em situação de rua não estão lá porque querem, mas sim porque o governo não faz o seu trabalho de acolher e oferecer oportunidades. Nunes está apelando à violência contra os mais vulneráveis e destituídos da nossa cidade porque não sabe como lidar com um problema que é de natureza social", continuou.

"São Paulo é a maior cidade do Brasil e da América Latina, por isso precisa de políticas públicas sérias, de longo prazo, que deem dignidade a sua população e sobretudo àqueles que hoje estão completamente destituídos", acrescenta.

