Boulos aciona PF e MPF contra Wajngarten por impedir construção de moradias populares em São Sebastião (SP)

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) ingressou nesta terça-feira (28) com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) e apresentou denúncia à Polícia Federal contra Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação de Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar pede a investigação de Wajngarten pelo crime de advocacia administrativa, ou seja, pelo uso do serviço público para defender interesses particulares. Ele é apontado como responsável por impedir a construção de moradias populares no município de São Sebastião, em São Paulo.

>>> Vídeo comprova interferência de Wajngarten para impedir construção de casas populares em São Sebastião

A cidade foi a mais atingida pela chuva durante o Carnaval deste ano. Ao todo, 65 pessoas morreram em decorrência do grande volume de água, que provocou deslizamentos e outras tragédias.

"Proprietário de uma casa no local, Wajngarten se uniu a outros moradores de Maresias na oposição à intenção da prefeitura de construir um conjunto habitacional com 400 moradias na região, em 2020", lembra a reportagem.

Vídeo obtido pelo jornal O Globo mostra o ex-Secom em reunião com os moradores da região: "enquanto eu estiver em Brasília, usem a minha posição lá. Utilizem os meus contatos. Essa história da habitação, das casas, o Eliseu [Arantes, que na época presidia a associação de moradores] me endereçou há uma semana, perto do réveillon. Eu liguei para o presidente da Caixa Econômica para saber se era verdade que o governo federal estava envolvido nisso. O presidente da Caixa não estava nem sabendo disso".

Boulos afirma que "infelizmente, não podemos recuperar as vidas perdidas nesta tragédia, mas podemos —e temos a obrigação moral— de apontar os responsáveis pelo descaso". "Nós já sabemos que o bolsonarismo se apropria do que é público em causa própria. O que nós não sabíamos é que essa postura criminosa contribuiu inclusive para a morte de dezenas de pessoas e milhares de desabrigados no litoral norte".

