Boulos acionará Justiça para retirar Touro de Ouro da B3

O líder do MTST alegará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na exposição do item na Bolsa de Valores de SP edit

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato do PSol ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos entrará com uma ação na Justiça pedindo a retirada do touro dourado da frente da Bolsa de Valores, a B3, no centro de São Paulo.

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Metrópoles. Boulos alegará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na instalação do item.

Leia a íntegra no Metrópoles.

