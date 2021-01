Boulos: até quando Maia vai manter na gaveta pedidos de impeachment de Bolsonaro?

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, cobrou nesta quinta-feira (7) o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o andamento em algum dos mais de 50 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro que estão parados na Casa.

Boulos criticou a declaração de Bolsonaro de que se não houver voto impresso em 2022, "vamos ter problema pior que o dos EUA".

"Enquanto o mundo inteiro condena a tentativa de golpe de Trump, Bolsonaro a utiliza em sua própria estratégia golpista. Até quando Rodrigo Maia vai manter os pedidos de impeachment na gaveta?", questionou Boulos pelo Twitter.

Em vídeo divulgado por um canal bolsonarista nesta quinta-feira (7), Bolsonaro voltou a espalhar a fake news de que a eleição presidencial dos Estados Unidos teria sido fraudada e afirmou que a invasão do Congresso em Washington aconteceu devido a uma “falta de confiança no voto”. Segundo ele, a situação poderá acontecer também no Brasil “se tivermos o voto eletrônico” em 2022. “Vai ser a mesma coisa”, disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais