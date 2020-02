Boulos: Bolsonaro odeia as mulheres

O líder do MTST, Guilherme boulos, usou suas redes sociais para condenar mais um rompante de ódio de Bolsonaro, que desta vez atacou a jornalista Patrícia de Mello com insinuações sexuais. “Bolsonaro odeia as mulheres”, disse ele edit

247 - O líder do MTST, Guilherme boulos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (18) para condenar mais um rompante de ódio de Bolsonaro, que desta vez atacou a jornalista Patrícia de Mello com insinuações sexuais. “Bolsonaro odeia as mulheres”, disse ele .

Entenda:

Jair Bolsonaro insultou com insinuação sexual a jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, por causa de reportagens sobre o disparo em massa de fake news no WhatsApp para favorecer o ocupante do Planalto. "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais]", disse.