Boulos: Bolsonaro tentará controlar o STF se for reeleito

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a deputado federal e líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL-SP), alertou nesta segunda-feira (12) para a tentativa de Jair Bolsonaro (PL) ter o controle do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Para controlar o STF, Bolsonaro planeja aumentar para 15 o número de ministros se for reeleito. Não é momento de dúvidas: o miliciano precisa perder as eleições no 1º turno!", escreveu Boulos no Twitter.

Se for reeleito, Bolsonaro pretende aumentar de 11 para 15 o número de ministros do STF. O candidato à reeleição teria aliados para formar maiorias em votações do seu interesse, de acordo com informações publicadas nesse domingo (11) pela coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles.

Para controlar o STF, Bolsonaro planeja aumentar para 15 o número de ministros se for reeleito. Não é momento de dúvidas: o miliciano precisa perder as eleições no 1º turno! — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.