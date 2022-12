Boulos: Carla Zambelli tem que ser presa por estimular golpismo

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL) por defender um golpe de Estado no Brasil. "Zambelli tem que ser presa. É inaceitável que uma parlamentar estimule golpismo nos quartéis e atente contra a democracia. Isso não é opinião, é crime", afirmou ao blog do Leonardo Sakamoto.

Em vídeo publicado no Instagram nessa terça-feira (29), a deputada estimulou generais de quatro a darem um golpe de estado e impedirem a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) também afirmou que é preciso retirar os direitos políticos da bolsonarista.

Nos últimos anos, Jair Bolsonaro (PL) tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o seu governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de Bolsonaro tentou um golpe.

No último dia 22, o PL apresentou um relatório apontando falhas no processo eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre Moraes, não aprovou o pedido feito pelo partido para anular o segundo turno das eleições deste ano e determinou o pagamento de R$ 22 milhões em multa.

