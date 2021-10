Boulos convida advogado Silvio Almeida para ser seu vice em chapa para o governo de SP

Silvio Almeida disse que é uma "honra" ter sido lembrado, no entanto, afirma que a conversa com Bulos ainda está no estágio inicial, "vestibular" edit

247 - Dois dias após o ex-ministro Fernando Haddad descartar uma aliança com o PSol para as eleições estaduais, o pré-candidato ao governo de São Paulo pela legenda, Guilherme Boulos procurou o advogado Silvio Almeida para conversar sobre as eleições de 2022.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a conversa ocorreu nesta quinta (28), em um café-da-manhã na casa do advogado Walfrido Warde, que é sócio de Almeida.

Segundo apuração da jornalista, a proposta é a formação de uma chapa com Boulos como candidato e Almeida vice.

Ativista do movimento negro, Silvio Almeida é filósofo e professor universitário. Ele é um dos mais renomados pesquisadores das relações raciais no Brasil e um dos principais pensadores brasileiros. Entre as suas publicações estão os livros "Racismo Estrutural" e "Sartre: Direito e Política".

"O Guilherme, além de um amigo, é uma pessoa a quem admiro, por sua trajetória política, sua capacidade de se conectar com a população mais vulnerável e, ao mesmo tempo, navegar na academia", diz o advogado. "É uma liderança incontornável para o futuro do Brasil."

Sobre o convite para a formação da chapa, Almeida disse que é uma "honra" ter sido lembrado, no entanto, afirma que a conversa com Bulos ainda está no estágio inicial, "vestibular".

"Tudo ainda depende de que o cenário político se torne viável. Nada ficou definido", afirma o advogado.

