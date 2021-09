Boulos defende unidade na disputa pelo governo de SP para derrotar Doria e bolsonarismo

Apoie o 247

247 - O candidato do PSOL ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, defendeu a construção de uma "unidade" para derrotar a hegemonia do PSDB em São Paulo e a possibilidade de um candidato bolsonarista emergir no reduto da direita no país.

“Os tucanos estarão divididos pela 1ª vez e Bolsonaro certamente terá um candidato. Mas sinto que há desejo de mudança”, avaliou Boulos, em entrevista ao Poder360.

“Tenho trabalhado para que possamos construir unidade. É o espírito do que fazemos. Há um entendimento comum de que é preciso derrotar o Doria e o Bolsonarismo”, afirmou o candidato do PSOL.

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, também defendeu a unidade de forças. “Não é pecado não conseguir, mas é pecado não tentar”, afirmou.

