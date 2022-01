"Boulos deve ser candidato a deputado e puxar bancada de deputados do Psol", diz Florestan Fernandes Júnior

Com tal estratégia, jornalista avalia que Boulos poderia fortalecer a bancada do PSOL e aglutinar forças para uma possível disputa à prefeitura de São Paulo edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo 916), avalia que Guilherme Boulos poderia fortalecer a bancada do PSOL e aglutinar forças para uma possível disputa à prefeitura de São Paulo se saísse candidato a deputado federal ao invés de candidato ao governo do Estado.

“Hoje Boulos possui 11% das intenções de voto ao governo de São Paulo. Haddad tem 28% e com certeza Geraldo Alckmin irá costurar o nome do petista no interior. Alckmin tem muita força no interior de São Paulo”, explica o jornalista.

Em sua visão, “Boulos poderá se candidatar a deputado federal e com isso será um dos deputados mais votados, puxando uma bancada enorme para o PSOL e ganhando mais força para disputar a Prefeitura de São Paulo”.

O jornalista ainda enfatizou que “gosta muito do Boulos”. “Ele é uma liderança importante, bem jovem, tem carisma, e tem um futuro na política brasileira”.

