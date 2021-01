Boulos diz que Bolsonaro destruiu a política externa brasileira: "é um pária internacional"

"Nosso país está com relações péssimas com China, França e com os vizinhos Argentina, Venezuela e Bolívia, além de todos os organismos multilaterais", destaca Guilherme Boulos sobre a política externa brasileira edit

247 - O coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL), comentou neste sábado (16) a negativa da Índia ao anúncio de compra de 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19.

Pelo Twitter, Boulos destacou as péssimas relações do Brasil com outros países pela incompetência de Jair Bolsonaro.

"A Índia não atendeu o pedido do Brasil por vacinas. Nosso país está com relações péssimas com China, França e com os vizinhos Argentina, Venezuela e Bolívia, além de todos os organismos multilaterais. Bolsonaro destruiu a política externa brasileira. Ele é um pária internacional", afirmou Guilherme Boulos.

O conhecimento liberta. Saiba mais