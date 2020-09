Boulos diz que Bolsonaro só pensa em reeleição e promete 'renda básica imediata' em SP

247 - O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, criticou o valor do auxílio emergencial, de R$ 300, após o governo Jair Bolsonaro prorrogar a ajuda até dezembro.

"O governo Bolsonaro acabou de publicar a Medida Provisória que estabelece a diminuição do auxílio emergencial para R$ 300. Só vai receber quem já tinha sido aprovado no início do cadastro. Ou seja: quem ficou desempregado ou foi negado, está fora", afirmou o ativista no Twitter.

De acordo com o líder do MTST, "em São Paulo, cidade mais rica e uma das mais caras do país, uma família que vive na periferia de aluguel já tem dificuldade para passar o mês mesmo com renda familiar de mais de 1 salário mínimo".

"Em um contexto como esse, uma cidade com 12 milhões de habitantes e com uma desigualdade gritante não pode ficar refém de um governo federal que só pensa em agradar sua seita e na reeleição. É por isso que eu e Luiza Erundina já definimos que nossa primeira ação em SP será instituir uma renda básica imediata", disse.

"Não há previsão para qualquer tipo de retomada da crise. O teto de gastos segue vigente, o governo não enfrentou a pandemia com responsabilidade e tampouco criou algum plano econômico que garantisse a sobrevivência de empregos e pequenos comércios", continuou.

2/ O governo Bolsonaro acabou de publicar a Medida Provisória que estabelece a diminuição do auxílio emergencial para R$300. Só vai receber quem já tinha sido aprovado no início do cadastro. Ou seja: quem ficou desempregado ou foi negado, está fora. September 3, 2020

4/ Em São Paulo, cidade mais rica e uma das mais caras do país, uma família que vive na periferia de aluguel já tem dificuldade para passar o mês mesmo com renda familiar de mais de 1 salário mínimo. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 3, 2020

6/ Para piorar, o Brasil perdeu durante a pandemia quase 9 milhões de postos de trabalho. Nossa taxa de desemprego só não está maior ainda porque muita gente simplesmente desistiu de procurar trabalho durante a pandemia — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 3, 2020

8/ Não há previsão para qualquer tipo de retomada da crise. O teto de gastos segue vigente, o governo não enfrentou a pandemia com responsabilidade e tampouco criou algum plano econômico que garantisse a sobrevivência de empregos e pequenos comércios. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 3, 2020

10/ É por isso que eu e Luiza Erundina já definimos que nossa primeira ação em SP será instituir uma renda básica imediata. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 3, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.