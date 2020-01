Boulos diz que denúncia do MPF é em função de sua candidatura à Prefeitura de SP

247 - O ex-presidenciável Guilherme Boulos chamou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra ele de "nova farsa do tríplex". Ele ainda afirmou que essa denúncia aconteceu porque ele pode sair candidato à Prefeitura de SP, e concluiu: "deve estar faltando o que fazer".

A reportagem do portal Uol e do jornalista Leonardo Sakamoto destaca que "ele [Boulos] chamou o caso de "nova farsa do tríplex", lembra que não estava lá durante a ocupação e disse que o objetivo dela é intimidar, uma vez que quer sair candidato à Prefeitura de São Paulo e pelo fato do MTST fazer oposição cerrada ao governo de Jair Bolsonaro. Diz que nada foi danificado no prédio ou no apartamento. E afirma que está faltando ao MPF o que fazer."

Boulous ainda falou: "é muito engraçado que a instituição tenha tempo para fazer uma peça absurda como essa, criminalizando o movimento social, mas não para intimar o Queiroz, denunciar o laranjal do PSL ou o senador Flávio Bolsonaro."