Boulos diz que governo Bolsonaro virou 'centro de disseminação de coronavírus'

"General Heleno rompeu a quarentena e trabalha sem máscara no Planalto. Bolsonaro se recusa a mostrar seu exame de coronavirus. Mais de 20 pessoas foram contaminadas pela comitiva presidencial", aponta o líder do MTST, Guilherme Boulos edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, criticou nesta quinta-feira, 26, o descaso do governo Jair Bolsonaro perante a pandemia do novo coronavírus.

"General Heleno rompeu a quarentena e trabalha sem máscara no Planalto. Bolsonaro se recusa a mostrar seu exame de coronavirus. Mais de 20 pessoas foram contaminadas pela comitiva presidencial. Ao invés de combate, o Governo virou um centro de disseminação da doença!", disse Boulos pelo Twitter.