Boulos doa auxílio-mudança da Câmara ao padre Júlio Lancellotti para ações sociais

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) vai doar o auxílio-mudança concedido aos parlamentares em início de mandato ao padre e ativista social Júlio Lancelloti, informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A intenção é que os R$ 28,4 mil ajudem a custear o trabalho social do pároco em prol da população em situação de rua na cidade de São Paulo.

"Nada mais justo do que direcionar simbolicamente esse valor [R$ 28,4 mil] ao louvável trabalho social do padre Julio. A solução do abandono da população em situação de rua depende de políticas públicas, mas ações solidárias são fundamentais no curto prazo", diz Boulos, que é líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados.

