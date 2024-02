Boulos é aclamado como 'prefeito' durante desfile no bloco Tarado Ni Você em São Paulo

Pré-candidato do Psol à prefeitura de SP estava acompanhado de Marta Suplicy, ex-prefeita da capital, com quem forma chapa para a corrida eleitoral edit

247 - O pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, foi recebido com entusiasmo durante o desfile do bloco Tarado Ni Você, no centro da cidade. Sob os gritos calorosos de "prefeito!", Boulos foi envolvido pela energia festiva dos foliões, solidificando sua posição como uma figura querida entre os frequentadores de blocos de Carnaval, destaca o jornal Folha de S. Paulo.

Junto a ele estava Marta Suplicy, ex-prefeita da capital, com quem forma chapa para a corrida eleitoral. A presença conjunta no cortejo reforçou o apoio popular à candidatura, com muitos expressando otimismo quanto às propostas e ideias que representam.

Este não foi o primeiro evento carnavalesco em que Boulos foi calorosamente recebido. No último domingo (4), durante o desfile de 15 anos do Acadêmicos do Baixo Augusta, também no centro da cidade, o pré-candidato foi saudado pelos foliões e participou de diversas fotos, fortalecendo ainda mais sua presença entre os adeptos da folia de rua.

Em contrapartida, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), foi vaiado pelo público no Sambódromo do Anhemb i , na noite da última sexta-feira (9), durante a abertura do desfile de Carnaval.

