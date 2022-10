Boulos é o candidato a deputado federal mais votado de SP

Apoie o 247

247 - Guilherme Boulos, do PSOL, é o candidato a deputado federal mais votado de São Paulo, conquistando 976.685 mil votos.

Em segundo lugar ficou Carla Zambelli, com 924.946 votos e Eduardo Bolsonaro, com 722.486 votos.

Os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio Freitas, do Republicanos, apoiado por Jair Bolsonaro, irão disputar o segundo turno das eleições paulistas no dia 28 de outubro.

Com 93,69% das urnas apuradas, Tarcísio obteve 42,69% dos votos, e Fernando Haddad, 35,49%. Os dois vão disputar o segundo turno em 30 de outubro. O atual governador Rodrigo Garcia ficou em terceiro, com 18,4 dos votos.

