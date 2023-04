Boulos: 'Eduardo Bolsonaro fica estressado porque sabe que a prisão do pai se aproxima'

O deputado do PSOL fez o comentário após o parlamentar do PL ameaçar um petista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse nesta quarta-feira (20) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está com medo da prisão de Jair Bolsonaro (PL). "Bananinha está estressadinho porque a cadeia do pai se aproxima", escreveu no Twitter.

O deputado do PL ameaçou o deputado Marcon (PT-RS) pouco antes de tentar agredir o parlamentar por questionar o evento ocorrido durante a campanha eleitoral de 2018, quando Jair Bolsonaro teria sido alvo de um atentado a faca.

Bananinha está estressadinho porque a cadeia do pai se aproxima. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.