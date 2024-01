Boulos encontrará Marta Suplicy para selar chapa em SP

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) terá o seu primeiro encontro com a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy com o objetivo de oficializar a aliança dos dois na disputa pela prefeitura da capital. A informação foi publicada nesta quarta-feira (10) pela coluna de Mônica Bergamo.

A ex-parlamentar está de volta ao Partido dos Trabalhadores após aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião ocorrerá no próximo sábado (13), na residência da ex-prefeita, região dos Jardins, na capital paulista. >>> Gleisi dá boas-vindas a Marta no PT e prevê vitória de Boulos em São Paulo

continua após o anúncio

A mulher de Boulos, Natalia Szermeta, e o marido de Marta, Márcio Toledo, participarão do almoço. Ex-presidente do PT, o deputado federal Rui Falcão (SP), um dos articuladores da aproximação, também estará presente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: