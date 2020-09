Boulos: fome e desespero, esse é o verdadeiro projeto do governo Bolsonaro

247 - O Candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos usou suas redes sociais para criticar o rebaixamento do auxílio emergencial para R$300, que anteriormente era de R$600.

“Com a inflação, metade dos brasileiros já cortou gastos com alimentos. A partir desse mês, o valor do auxílio emergencial passa de R$600 para R$300.Fome e desespero: esse é o verdadeiro projeto do governo Bolsonaro”, disse Boulos.