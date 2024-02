Boulos irá explorar imagens de Ricardo Nunes em ato bolsonarista na Paulista, dizem aliados

Apoie o 247

247 - Na esteira da decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), de participar do ato em apoio a Jair Bolsonaro, agendado para o dia 25 na Avenida Paulista, aliados do pré-candidato à prefeito de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, celebram a oportunidade de explorar essa situação nas redes sociais durante a pré-campanha eleitoral.

"Essa imagem vai reafirmar o que a gente já vem colocando: nossa chapa é uma frente democrática contra Bolsonaro e o bolsonarismo", afirmou Josué Rocha, coordenador da pré-campanha de Boulos, em entrevista à CNN.

A estratégia delineada pela equipe de Boulos visa polarizar a campanha em São Paulo em âmbito nacional, utilizando a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como contraponto. >>> Bolsonaro diz que "com certeza" Nunes irá à manifestação de 25 de fevereiro

Em resposta, Nunes declarou que “nossa chapa é uma frente democrática a favor da melhor gestão para a cidade de São Paulo. Uma gestão que se preocupa em manter a ordem na cidade e melhorar a vida da população".

Entretanto, aliados de Nunes expressaram preocupação com sua participação no evento e receios de que o ato seja marcado por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

