Boulos ironiza aproximação de Bolsonaro com Márcio França: "depois do BolsoDoria teremos o BolsoFrança?"

Revista Fórum - O pré-candidato do PSB à prefeito de São Paulo, Márcio França, passeou ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante visita a uma obra na Baixada Santista nesta sexta-feira (7). Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeito pelo PSOL, criticou a aproximação.

“Pra quem ainda queria acreditar que Márcio França é “progressista” aí vai esse encontro amigável de hoje com o genocida. Depois do BolsoDoria teremos o BolsoFrança?”, disse Boulos em suas redes sociais.

França, que já tentou conquistar eleitores bolsonaristas no segundo turno das eleições de 2018, desta vez, visitou obra em São Vicente (SP) ao lado do ex-capitão. A deputada federal Rosana Vale (PSB) intermediou o encontro que também contou com a presença do prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa (MDB).

Pra quem ainda queria acreditar que Márcio França é "progressista" aí vai esse encontro amigável de hoje com o genocida. Depois do BolsoDoria teremos o BolsoFrança? pic.twitter.com/ZVFwx0S8Kh — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 7, 2020

