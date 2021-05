Boulos lamenta morte de Covas: “tivemos uma convivência franca e democrática”

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, que disputou a prefeitura de São Paulo contra Bruno Covas nas eleições de 2020, usou suas redes sociais neste domingo (16) para lamentar a morte precoce do tucano.

"Lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas. Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno!", disse ele.





Lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas. Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 16, 2021

Saiba mais

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu neste domingo (16) aos 41 anos, em São Paulo, vítima de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Covas estava internado desde 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Na sexta-feira (14), a equipe médica informou que o quadro de saúde piorou e havia se tornado irreversível.

O prefeito deixa o filho, Tomás, de 15 anos.

O corpo de Covas será velado no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, às 13h. Somente familiares e amigos próximos devem participar da cerimônia.

Após isso, um cortejo em carro aberto vai percorrer a região central de São Paulo até chegar na região da Avenida Paulista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.