Boulos lidera disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas perde para Nunes no 2º turno, mostra pesquisa

Levantamento RealTime Big Data aponta o pré-candidato do Psol na liderança em todos os cenários estimulados e também na pesquisa espontânea no 1º turno

247 - Deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) está na liderança da disputa pelo comando da capital paulista. Segundo pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira (4) pelo R7, Boulos é o favorito em todos os cenários estimulados e também na pesquisa espontânea. No entanto, considerada a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o psolista está tecnicamente empatado com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), nos principais cenários do levantamento.

Pesquisa espontânea:

Boulos - 8%

Nunes - 5%

Tabata Amaral - 2%

Kim Kataguiri (União Brasil) - 1%

Celso Russomano (Republicanos) - 1%

Ricardo Salles - 1%

Outros - 5%

Não sabem - 63%

Nulo/Branco - 14%

Cenário 1 (estimulado):

Boulos - 34%

Ricardo Nunes com apoio de Jair Bolsonaro - 29%

Tabata Amaral - 10%

Kim Kataguiri - 6%

Marina Helena (Novo) - 1%

Padre Kelmon (PRD) - 1% cada

Nulo/Branco - 10%

Indecisos - 9%

Cenário 2 (estimulado):

Boulos - 34%

Nunes - 20%

Ricardo Salles - 12%

Tabata Amaral - 10%

Kim Kataguiri - 4%

Marina Helena - 1%

Nulo/Branco -10%

Indecisos - 9%

Cenário 3 (estimulado):

Boulos - 34%

Nunes - 21%

Marcos Pontes - 11%

Tabata Amaral - 10%

Kim Kataguiri - 5%

Maria Helena - 1%

Nulo/Branco - 10%

Indecisos - 9%

Segundo turno:

Nunes - 40%

Boulos - 38%

Branco/Nulo - 12%

Indecisos - 10%

A pesquisa, encomendada pelo blog Três Poderes, do Portal R7, em parceria com a Record, foi realizada entre entre 1 e 2 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número SP-033963/2024.

