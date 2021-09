Boulos: movimentos sociais farão novas manifestações como a da Bolsa de Valores

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou que os movimentos sociais farão novas manifestações contra a fome e o desemprego como a que resultou na ocupação da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta quinta-feira (23).

"Existe uma campanha que o movimento lançou, 'tá caro, a culpa é do Bolsonaro', que responde ao problema da inflação, do preço dos alimentos, da carestia, da fome, da desigualdade. Essa foi uma primeira ação de um conjunto que o MTST deve fazer", disse Boulos à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

"O mundo inteiro se recuperando, o Brasil com atividades em normalização por causa da vacinação avançada, e mesmo assim tivemos queda do PIB no segundo trimestre. Bolsonaro desmontou as políticas de segurança alimentar do país. Temos uma inflação nos alimentos como não se via desde os anos 1980. Ele é o grande responsável por essa crise. Nenhuma demagogia ou xingamento vão apagar isso”, completou.

Na noite da quinta-feira, Jair Bolsonaro usou sua live para atacar Boulos e a esquerda pelo protesto na B3. “Querer me culpar da fome do Brasil e desemprego? Tá de sacanagem, né? É um paspalhão, realmente. Nunca vi esse cara ao lado da lei, respeitando o emprego”, disse Bolsonaro. “Prezado Boulos, o que a esquerda fez para que pessoas não perdessem a renda em 2020? Tudo ao contrário, quando apoiaram a política do fica em casa”, afirmou Bolsonaro em outro momento da transmissão.

"Ser xingado por Bolsonaro é um elogio. Ele não tem autoridade moral alguma para falar de fome e desemprego",reagiu Boulos. "O Brasil voltou para o mapa da fome no governo dele. Estamos no recorde de desemprego, 15 milhões de desempregados. Se o Brasil tivesse adotado as medidas sanitárias teria podido retomar a economia antes. Não adotou", completou em seguida.

