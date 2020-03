"CPI descobriu que ataques virtuais da milícia digital eram disparados do gabinete de Eduardo Bolsonaro. Primeiro foi o AI-5. Agora essa. O que precisa mais para esse filhote de fascista ter seu mandato cassado?", questiona Boulos pelo Twitter edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, pediu nesta quarta-feira, 4, a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, após a revelação de que seu gabinete serviu para ataques de milícias virtuais.

"CPI descobriu que ataques virtuais da milícia digital eram disparados do gabinete de Eduardo Bolsonaro. Primeiro foi o AI-5. Agora essa. O que precisa mais para esse filhote de fascista ter seu mandato cassado?", questiona Boulos pelo Twitter.

Uma das páginas utilizadas para ataques virtuais e para estimular o ódio contra supostos adversários de Jair Bolsonaro, chamada Bolsofeios, foi criada a partir de um computador localizado na Câmara dos Deputados (leia mais no Brasil 247).