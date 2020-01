Boulos pode abrir mão da candidatura a prefeito se Haddad entrar na disputa, diz jornalista

O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) teria sinalizado dentro do partido que não vai concorrer na eleição municipal deste ano se o PT lançar Fernando Haddad como candidato à prefeitura de São Paulo edit

247 - O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) teria sinalizado dentro do partido que não vai concorrer na eleição municipal deste ano se o PT lançar Fernando Haddad como candidato à prefeitura de São Paulo. É o que informa a coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo. O PSOL estabeleceu a data de 15 de fevereiro para a inscrição de interessados em disputar o Executivo municipal.

Ex-prefeito de São Paulo, Haddad tem descartado a possibilidade de concorrer nas eleições deste ano. Em outubro do ano passado, ele afirmou que há "zero chance" de disputar a prefeitura neste ano. “É difícil você voltar para uma experiência que você já teve”, afirmou Haddad em entrevista ao programa ‘Segunda Chamada’, do canal MyNews TV.