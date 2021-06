Boulos reafirma candidatura ao governo de São Paulo: "estou correndo o interior"

Guilherme Boulos concedeu entrevista à TV 247 nesta quarta-feira na qual revelou que está viajando pelo estado de São Paulo para consolidar sua candidatura ao governo. Ele sinalizou apoio a Lula no primeiro turno da eleição de 2022, mas exigiu contrapartida do apoio do PT nos estados. Se o PT insistir com o nome de Haddad, a esquerda marchará dividida em São Paulo edit

247 - Em entrevista à TV 247 nesta quarta-feira (16), Guilherme Boulos defendeu a unidade da esquerda nas eleições de 2022, tanto em nível federal como estadual. Ele sinalizou o apoio do PSOL a Lula no primeiro turno, mas indicou que seu partido espera o mesmo gesto do PT em São Paulo. “Estou correndo o interior", revelou, preparando sua campanha. Se o PT insistir com a candidatura de Fernando Haddad para o governo de São Paulo, a esquerda irá se dividir no estado. Mas ele advertiu que qualquer decisão será tomada apenas entre o final do ano e começo do ano que vem.

Boulos defendeu a unidade da esquerda com gestos de generosidade mútuos: “Tenho trabalhado desde que coloquei meu nome à disposição para que a gente construa uma unidade no nosso campo, porque sem unidade a gente pode perder para a máquina do PSDB e perder uma oportunidade histórica de derrotá-los. (...) Tenho defendido a unidade em âmbito nacional para derrotar o Bolsonaro e estadual para derrotar o Doria. Vocês sabem as dificuldades que existem na esquerda sobre isso e mesmo dentro do nosso partido. Mas é uma briga que estamos comprando. A questão é que a unidade tem que se construir com gestos política, tem que ser construída sem hegemonismos e imposições, precisa se construir com capacidade de diálogo e concessões”.

“Não dá para o PSOL não ter chapa nacional e não ter espaço estadual”, disse, explicando que isso poderia sufocar o partido, sinalizando que sua candidatura está posta.

Ele criticou “quem quer fazer debate sobre unidade pela imprensa, plantando notas na imprensa” -uma referência a notas segundo as quais o PT não abriria mão da candidatura de Fernando Haddad ao governo e sugerindo que Boulos saia candidato a deputado federal com a promessa de apoio para ser candidato a prefeito na próxima eleição.

Boulou revelou que está viajando por São Paulo, “estou correndo o interior". Ele explicou que as pesquisas indicam que ele está muito forte na capital, “bem na região metropolitana” e precisando crescer no litoral e interior do Estado. Ele afirmou que está dialogando com todas as forças de esquerda e centro-esquerda, PC do B, PSB, Rede, PDT e com o PT.

