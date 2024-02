Boulos se nega a comentar declarações de Lula e diz que "não é candidato a prefeito de Tel Aviv"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (Psol), durante entrevista nesta segunda-feira (19) à BandNews, se negou a comentar a declaração do presidente Lula (PT) que vem gerando uma onda de ataques contra o chefe do Executivo federal. Durante viagem à África, Lula condenou mais uma vez o genocídio promovido pelo governo de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza e comparou o que está ocorrendo naquela região ao Holocausto.

Questionado, Boulos afirmou querer discutir os temas relacionados à capital paulista. "Eu não sou comentarista das falas do presidente da República. Ele teve 60 milhões de votos para estar onde está. Não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, quero discutir os temas da cidade de São Paulo". >>> Após Lula condenar o genocídio promovido por Netanyahu, chanceler israelense diz que ele é persona non grata em Israel

continua após o anúncio

Na sequência, o pré-candidato disse concordar com a posição adotada pelo Itamaraty sobre o conflito entre Israel e Hamas. "Já deixei claro qual é o meu posicionamento e a diplomacia brasileira também. É um posicionamento que condena os ataques terroristas feitos pelo Hamas e exige a libertação dos reféns ao mesmo tempo que condena os ataques desmedidos feitos pelo Exército de Israel”. >>> 'No momento, quem é persona non grata é Israel', diz Celso Amorim sobre decisão do governo israelense contra Lula

Boulos enfatizou a necessidade de condenar o assassinato das crianças palestinas. "Algumas pessoas saíram para atacar o presidente Lula em alto e bom som [por causa da comparação feita pelo presidente]. De muitas delas não ouvi uma só palavra condenando ataque a crianças, condenando bombardeios indiscriminados em Gaza. Não podemos ter dupla moralidade. A vida de uma criança israelense vale tanto quanto a vida de uma criança palestina”.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: