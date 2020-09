Boulos sobre os R$ 2,7 milhões de Flávio em rachadinha: é esse tipo de 'crítica' que você quer que investiguem, Jair Bolsonaro?

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), líder do MTST, citou os R$ 2,7 milhões usados por Flávio Bolsonaro no esquema de rachadinha para exemplificar por que o clã presidencial tenta censurar opositores. "É esse tipo de 'crítica' que você quer que investiguem, Jair Bolsonaro?", postou o ativista no Twitter edit

247 - O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ironizou o clã presidencial, ao sinalizar que a família Bolsonaro tenta censurar opositores para esquemas de corrupção não serem denunciados.

"Ministério Público do Rio identificou que Flávio Bolsonaro movimentou pelo menos R$ 2,7 MILHÕES EM DINHEIRO VIVO no esquema das rachadinhas com Queiroz. É esse tipo de 'crítica' que você quer que investiguem, @jairbolsonaro?", postou o ativista no Twitter.

A Polícia Federal (PF) pode intimar Boulos a prestar depoimento por causa de críticas dele à família Bolsonaro nas redes sociais.

No mais recente episódio de supostas irregularidades envolvendo o clã presidencial, as investigações do Judiciário do Rio apontaram que duas assessoras repassaram salários para pagar o advogado Luis Gustavo Botto Maia, que defendia Flávio Bolsonaro. Foram 22 repasses realizados todos os meses entre junho e dezembro de 2018, período das eleições.