Boulos sofre ameaças bolsonaristas após defender ato contra Bolsonaro neste domingo

247 - Dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e candidato do PSOL às eleições presidenciais de 2018, Guilherme Boulos denunciou ter sido alvo de ameaças bolsonaristas após defender que o MTST e a Frente Povo Sem Medo, que ele fundou, irão às ruas, neste domingo, 7, contra o governo de Jair Bolsonaro. As organizações irão para um ato antifascista e antirracista que está marcado para 14 horas no Masp, em São Paulo.

"Guilherme Boulos mora numa casa no bairro do Campo Limpo, no sul de São Paulo. Domingo vamos atirar em todo o bairro até acertar ele", diz mensagem compartilhada por grupos bolsonaristas nesta quinta-feira, 4, enviada a ele. Segundo o psolista, a mensagem foi originalmente publicada em um grupo intitulado “Armas S/A Sudeste”.

O dirigente político foi à polícia realizar um boletim de ocorrência denunciando as ameaças.

