Boulos vai a Santiago em agenda de encontros com prefeitos estrangeiros

247 - O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) viaja para Santiago, no Chile, onde dará início a uma agenda de encontros com prefeitos e especialistas em políticas públicas de grandes metrópoles do exterior. O parlamentar se reunirá com a prefeita Iraci Hassler.

Uma viagem a Lisboa deve ocorrer no final de maio, segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Encontros com os prefeitos de Paris, Barcelona e Cidade do México também estão previstos para este ano. Boulos deve ser o candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT.

"Queremos contribuir para que essas experiências cheguem a São Paulo, que, apesar de ser a cidade mais rica da América Latina, segue parada no tempo", afirmou Boulos. "Não se fala em agenda verde, em mobilidade, em cidades inteligentes. Por isso, a inovação é fundamental para que nossa cidade avance até o século 21."

De acordo com o gabinete do deputado, as viagens serão custeadas por organizações e movimentos locais que estão articulando os encontros nos países a serem visitados.

