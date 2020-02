"Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu! E o País inteiro assim sambou, 'caiu na fake news!'", entoou a São Clemente

Com samba-enredo de Marcelo Adnet (e outros autores), a São Clemente desceu a carga sobre Bolsonaro. Mencionou o laranjal do PSL e também as fake news: "Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu! E o País inteiro assim sambou, 'caiu na fake news!'" edit

A reportagem do portal Uol destaca que "com o humorista Marcelo Adnet entre os compositores, o samba-enredo da São Clemente contou fatos históricos envolvendo política e corrupção e mostrando como o "jeitinho" entrou no comportamento brasileiro. A comissão de frente e o carro abre-alas narraram a história da expressão "conto do vigário". No século 18, dois vigários de Ouro Preto (MG) disputaram a imagem de Nossa Senhora, e um deles propôs que a santa fosse amarrada a um burro, sem falar que o animal já estava acostumado a ir para sua paróquia."

A matéria ainda acrescenta que "o VAR (arbitragem de vídeo), utilizado recentemente no futebol, e as notícias falsas, com uma alfinetada ao presidente Jair Bolsonaro, também foram citados no samba da São Clemente: "Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu! E o País inteiro assim sambou, 'caiu na fake news!'"."

Veja a letra do samba-enredo:

"O Conto do Vigário"

Autores: Marcelo Adnet , André Carvalho, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Gabriel Machado, Camilo Jorge, Luiz Carlos França e Raphael Candeia.

Intérpretes: Leozinho, Bruno Ribas e Grazzi Brasil.

O sino toca na capela e anuncia

Nossa Senhora, começou a confusão!

Quem vai ficar com a imagem de Maria?

O burro vai tomar a decisão

Mas o jogo estava armado

Era o conto do vigário

Nessa terra fértil de enredo

Se aprende desde cedo

Todo papo que se planta dá

Dom João deu uma volta em Napoleão

Fez da colônia dos malandros capital

Trambique, patrimônio nacional

Tem laranja!

"Na minha mão, uma é três e três é dez!"

É o bilhete premiado vendido na rua

Malandro passando terreno na lua!

Hoje, o vigário de gravata

Abençoa a mamata

Lobo em pele de cordeiro

"Trago em três dias seu amor"

"La garantia soy yo!"

"Só trabalho com dinheiro"

Chamou o VAR, tá grampeado

Vazou, deu sururu

Tem marajá puxando férias em Bangu!

Balança na rede

Abre a janela, aperta o coração

O filtro é fantasia da beleza

Na virtual roleta da desilusão

Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu!

E o País inteiro assim sambou

"Caiu na fake news!"

Meu povo chegou, ô, ô!

A maré vai virar, laiá!

Na ginga, pra frente, lá vem São Clemente

Sem medo de acreditar!