Hospital confirma quinta morte por coronavírus em SP, totalizando 7 no Brasil

Com duas mortes no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo, número total sobe para sete no país. A 7ª morte por coronavírus foi confirmada por um hospital da rede privada em São Paulo edit

247 - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira,19, a segunda morte pelo coronavírus (covid-19). A vítima é um homem de 69 anos de Niterói. Ele era diabético e hipertenso. Com isso, já são sete pessoas mortas no Brasil. As outras cinco foram todas em São Paulo.

A 5ª morte por coronavírus em São Paulo foi confirmada pelo Hospital Santa Maggiore Paraíso, nesta quinta-feira (19), em São Paulo. Até o momento, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde não confirmou a informação.

Ainda de acordo com o hospital, 33 pacientes estão na UTI, sendo que 12 tiveram exames confirmados para o vírus.

No Rio, o homem teve contato com uma pessoa que viajou para o exterior e apresentou os sintomas na última quarta-feira,11. Outra morte no Estado, anunciada mais cedo, foi de uma moradora de Miguel Pereira, com 63 anos, diabética e hipertensa, que apresentou os primeiros sintomas no domingo,15, e faleceu na terça-feira,17. Até o momento, o Estado registra 65 casos da doença, sendo 55 na capital.

O governador Wilson Witzel reforçou “para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”.