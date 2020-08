Brasileiros estarão vacinados contra Covid-19 até fevereiro, projeta Doria

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP) está otimista com o sucesso da vacina Coronavac, que está em fase de testes em humanos no Brasil e é uma parceria do instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac Biotech.

Segundo reportagem do portal Exame, Doria afirmou que a produção da vacina deve começar a partir de novembro e a aplicação em toda a população pode terminar já em fevereiro.

“A vacina é salvadora, ela vai trazer a normalidade de fato na vida dos brasileiros. Tudo indica que já estaremos com uma imunização plena, da totalidade da população brasileira, até o fim de fevereiro. Olhando sempre com olhar otimista, realista”, disse nesta terça-feira (4) em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O tucano também rebateu o argumento do chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que ‘talvez nunca exista’ uma vacina contra covid-19. Segundo o tucano, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, “é preciso ter um pouco de otimismo realista”.

