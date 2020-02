Bretas aceita denúncia e advogados de delatores da "lava jato" viram réus

O juiz Marcelo Bretas, que comanda a Lava Jato no Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do MP e transformou em réus os advogados Antônio Figueiredo Basto e Luís Gustavo Flores edit

Conjur - O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, acatou denúncia do Ministério Público Federal e determinou a abertura de processo contra os advogados Antônio Figueiredo Basto e Luís Gustavo Flores. A informação é do site Vortex.

Especialistas em direito criminal, Bastos e Flores atuaram na defesa de vários réus que fecharam acordos de delação com o consórcio formado a partir da 13ª Vara Federal em Curitiba.

Os advogados são acusados de enviar ilegalmente ao exterior US$ 2,5 milhões entre dezembro de 2008 e outubro de 2012.

Entre os clientes da dupla estão Alberto Youssef e Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”. Conforme o MP, Messer teria se encarregado da transferência do dinheiro para os advogados. Eles também foram denunciados por manter contas no exterior sem declará-las à Receita Federal.

A ConJur procurou Antônio Figueiredo Basto e o criminalista negou as acusações. “Os impostos foram pagos, e a conta declarada e usada somente para receber honorários”, afirmou.