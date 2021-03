Bretas rebate Gilmar Mendes e diz ter "consciência tranquila" sobre atuação na Lava Jato

Marcelo Bretas disse que é juiz federal há mais de 23 anos e trabalha com a "consciência tranquila da lisura do trabalho". "Nego veementemente qualquer suposta irregularidade, como foi referido”, disse Bretas edit

247 - O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, rebateu as críticas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Segunda Turma do STF, Gilmar Mendes disse que disse que há um escândalo para vir à tona na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Pelo Twitter, Bretas disse que é juiz federal há mais de 23 anos e trabalha com a "consciência tranquila da lisura do trabalho". "Nego veementemente qualquer suposta irregularidade, como foi referido”, disse Bretas.

Como Juiz Federal há mais de 23 anos, 6 dos quais como titular da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, e com a consciência tranquila da lisura do trabalho ali desempenhado, NEGO VEEMENTEMENTE qualquer suposta irregularidade, como foi referido na nota abaixo. https://t.co/vdkcphXfJP March 9, 2021





