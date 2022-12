Bretas se declara incompetente para julgar um dos casos contra Cabral

O juiz analisou pedidos feitos pela defesa do ex-governador do Rio, do ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes e de Eliane Pereira Cavalcante, ex-sócia de um empresário edit

247 - O juiz Marcelo Bretas, 7ª Vara Federal Criminal do Rio, afirmou que não pode julgar um processo relacionado à Operação Unfair Play, deflagrada pela então Operação Lava Jato em outubro de 2017. A informação foi publicada nesta terça-feira (27) pela coluna de Lauro Jardim.

Bretas analisou pedidos feitos pela defesa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB), do ex-secretário estadual de Saúde Sérgio Côrtes e de Eliane Pereira Cavalcante, ex-sócia do empresário Arthur de Menezes Soares, o "Rei Arthur", amigo do emedebista.

O juiz acolheu uma recomendação do Ministério Público Federal. O MPF concordou com um pedido feitos pelos réus. Eles queriam a redistribuição do caso para outra vara judicial e disseram que os fatos analisados não teriam relação com a Operação Calicute, na qual o ex-governador foi preso.

Por da Calicute, investigadores apuraram crimes relacionados a obras de urbanização da favela de Manguinhos e da reforma do Maracanã, ambos na Zona Norte carioca, e à construção do Arco Metropolitano fluminense. Na Operação Unfair Play, a suspeita era de compra de votos para que o Rio se tornasse sede das Olimpíadas de 2016.

