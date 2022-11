Briga em carreata de bolsonaristas acaba com dois feridos (vídeo)

Apoie o 247

247 - Dois homens ficaram feridos após uma briga de trânsito com agressões no último domingo (13) no Bosque da Saúde em Taubaté (SP). Foram usados facão e bloco de concreto durante uma carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra o resultado das eleições. A confusão teve início por volta das 15h, na Rua São Pedro, quando um motorista afirmou ter sido fechado por um manifestante.

Um homem de 42 anos que estava dirigindo um carro e não participava da manifestação disse que tentou passar no protesto quando ia buscar o filho no Comando de Aviação do Exército (Cavex), mas foi fechado por um carro, que era dirigido por um homem de 36 anos. Os dois iniciaram agressões físicas.

Um homem que não participava da manifestação pegou um facão no carro e ameaçou o outro motorista, que se protegeu com um bloco de concreto. Os dois trocaram golpes e ficaram machucados - um deles levou quatro pontos no pescoço após ser atingido pelo facão e o outro levou cinco pontos na cabeça por causa do bloco de concreto.

Os motoristas de 42 anos e 36 anos foram encaminhados para a Upa Central, mas foram liberados no mesmo dia.

