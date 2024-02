Briga em supermercado termina em agressão e prisão por racismo

Apoie o 247

247 - Policiais que representam a 52ª Delegacia de Polícia (DP) em Nova Iguaçu (RJ) investigam um caso de racismo e lesão corporal. O jornalista Daniel Nascimento afirmou ter sido agredido e xingado por uma mulher e pela filha dela. A mais nova, Letícia Karam, foi presa em flagrante por crime resultante de preconceito de raça ou de cor. O rapaz relatou ter recebido socos e arranhões.

"Quando o pessoal começa a falar de racismo e começa a discutir com elas, ela solta: 'Essa negrada aí', e foi por esse vídeo que o inspetor (da delegacia) prendeu ela em flagrante", afirmou ele ao portal G1. "A mãe me deu um tapa no rosto quando eu estava impedindo a saída dela, segurando o portão até a polícia chegar", contou Daniel.

Em audiência de custódia, o Judiciário confirmou a prisão, mas concedeu a liberdade provisória a ela, desde que respeite algumas medidas como a proibição de fazer contato e de se aproximar das vítimas e das testemunhas dos fatos.

A Justiça também proibiu Letícia de ausentar-se da comarca por prazo superior a quinze dias, salvo em caso de expressa autorização do juízo natural. Outra determinação foi o comparecimento trimestral ao juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, a iniciar-se em abril de 2024.

