Brizola Neto diz que Lula o convidou a se filiar ao PT

"Estou bem no PSOL mesmo com todas as dificuldades", declarou o ex-vereador

Revista Fórum - O ex-vereador Leonel Brizola Neto (PSOL) voltou a comentar sobre a possibilidade de migrar para o PT durante entrevista ao Jornal da Fórum nesta quarta-feira (25). O ex-parlamentar confirmou que foi convidado pelo ex-presidente Lula para migrar para a legenda, mas que ainda não se decidiu.

“Estou bem no PSOL mesmo com todas as dificuldades. Há setores que entendem a importância do trabalhismo”, disse em entrevista à jornalista Cynara Menezes. “Eu ainda estou no PSOL. Não decidi ainda. Quero dizer que fui convidado pelo presidente Lula”, completou.

“Tenho conversado muito com minhas bases, brizolistas, e muitos apoiam esse movimento [ida para o PT]. Se acontecer, é um caminho a ser percorrido de cada vez. Eu vejo com bons olhos esse caminho, mas tem que ser construído com muita seriedade, muito diálogo”, disse ainda. “É um passo de cada vez, mas é provável sim”, finalizou.

