Brumadinho: acordo de R$ 37 bi que será fechado com a Vale prevê auxílio emergencial por 4 anos e duas obras

247 - O valor do acordo entre autoridades mineiras no âmbito da reparação de danos pela tragédia em Brumadinho (MG), no ano de 2019, deve ultrapassar R$ 37 bilhões, valor 32% inferior que o pedido no início das tratativas, de quase R$ 55 bilhões. A informação foi publicada pelo portal G1.

A assinatura deve acontecer nesta quinta-feira (4). Ao todo, 270 pessoas morreram em consequência do rompimento de uma barragem na cidade mineira.

O dinheiro será investido nas seguintes obras: Novo Anel viário, Reforma do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, Auxílio emergencial para 110 mil pessoas, durante quatro anos, além de investimento em estradas, em hospitais regionais e em segurança hídrica da região metropolitana.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que representa as vítimas, afirmou que "discorda da forma com que as negociações do acordo global vêm sendo realizadas, sem a participação dos atingidos, principais vítimas e interessados em fazer um acordo justo, com a mineradora Vale impune de mais um crime".

