Brumadinho: Vale e Tüv Süd são indiciadas pela Polícia Federal

Apoie o 247

Clube de Economia

Fórum - A Polícia Federal (PF) divulgou nesta sexta-feira (26) a conclusão das investigações sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que resultou em mais de 200 mortes em janeiro de 2019.

Dessa maneira, na segunda etapa de investigações da PF, as empresas Vale e Tüv Süd foram indiciadas. Também foram incriminados 19 técnicos que trabalhavam na manutenção da estrutura da barragem. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Federal, o primeiro inquérito foi concluído em 20 de setembro de 2019 com a apuração na de três crimes previstos na Lei 9.605/1998, que consistem na elaboração e apresentação de declarações de condição de estabilidade falsas à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à Fundação do Meio Ambiente (Feam).

PUBLICIDADE

“A Polícia Federal apurou neste segundo inquérito a prática de diversos crimes ambientais de poluição e contra a fauna terrestre e aquática, a flora, os recursos hídricos, unidades de conservação e sítio arqueológicos, além de um quarto crime de apresentação de declaração falsa perante a ANM”, declarou a PF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE