Bruno Covas deve decretar situação de emergência em São Paulo e restringir circulação de pessoas

247 - O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, deve decretar a qualquer momento estado de emergência na cidade de São Paulo, informa Mônica Bergamo, da Folha.

A decisão foi discutida com o secretariado do prefeito nesta segunda-feira (16) e tem por objetivo diminuir a circulação de pessoas pela cidade por conta da pandemia do novo coronavírus.