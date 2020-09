Bruno Covas ‘homenageia’ padre Júlio Lancelotti com a expressão: “incômodo necessário”

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, afirmou que o trabalho do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de SP, é um "incômodo necessário" para prefeitura edit

247 - O prefeito Bruno Covas definiu a importância do padre Júlio Lancelotti para a cidade de São Paulo: “incômodo necessário”. Sobre o sacerdote, Covas disse: “um incômodo, mas um incômodo necessário para que a prefeitura não perca o foco de atender bem essa parte da população.”

A reportagem do portal Uol destaca que “Covas, que é candidato a reeleição, também falou que não há investigações em andamento "para poder demitir ou retirar do serviço público qualquer pessoa que possa ter ameaçado ele", mas que a prefeitura está à disposição do sacerdote.”

A matéria ainda acrescenta que “segundo Covas, se há alguém que "poderia reclamar" do padre é ele, já que recebe ligações todos os dias, mas que "nunca o padre Júlio veio me solicitar que empregasse um primo, que contratasse empresa de um amigo, nunca veio pedir nada para ele, sempre veio solicitar para essa população que muitas vezes não voz", defendeu o prefeito.”

