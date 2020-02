Bruno Covas inicia imunoterapia e deve voltar à vida pública aos poucos

A expectativa é que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, volte às atividades públicas aos poucos. Covas trata um câncer na região do estômago e do esôfago desde o final do ano passado. edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), iniciou esta semana o tratamento com imunoterapia para combater um câncer, segundo informações divulgadas pela médica que cuida do caso. A expectativa é que o prefeito volte às atividades públicas aos poucos. Covas trata um câncer na região do estômago e do esôfago desde o final do ano passado.

De acordo com os médicos, a biópsia feita na semana passada mostrou que a quimioterapia teve bom resultado, mas não o suficiente. "A biopsia foi positiva para o diagnóstico de tumor, por conta disso, ontem mesmo o prefeito iniciou sua segunda parte do tratamento, a imunoterapia", explicou o médico David Uip.