Bruno Covas, que liberou comércio, cancela réveillon na Paulista

SÃO PAULO (Reuters) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira que o governo municipal não organizará neste ano a tradicional festa de Reveillon na avenida Paulista na virada do dia 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021 por causa da pandemia de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

“Hoje a gente anuncia que nós também não teremos o Reveillon na Paulista nesta virada de ano de 2020 para 2021”, disse Covas, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, ao lado do governador João Doria (PSDB).

“Tanto a prefeitura quanto o governo do Estado de São Paulo, os técnicos da vigilância sanitária e do governo do Estado, entendem muito temerário nós organizarmos um evento para 1 milhão de pessoas na avenida Paulista para dezembro deste ano”, acrescentou o prefeito.

Covas lembrou que o Reveillon na Paulista, um dos principais eventos do calendário da cidade, requer três meses de preparação, além de acertos com patrocinadores e artistas que se apresentam em shows na principal avenida da cidade. Ele afirmou que o anúncio também visa dar previsibilidade, já que o evento faz parte da venda de pacotes de turismo e do planejamento de hotéís.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.