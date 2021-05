Bruno Covas tem "sangramento residual no estômago"

Prefeito licenciado de São Paulo está afastado do cargo por 30 dias e internado para tratamento de câncer edit

Grasielle Castro, Metrópoles - O prefeito afastado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve nesta quinta-feira (6/5) diagnóstico de sangramento no estômago. De acordo com boletim médico divulgado nesta tarde, o prefeito que está em tratamento de câncer foi “submetido a novo exame de endoscopia digestiva alta, que evidenciou discreto sangramento residual no estômago”.

O boletim informa ainda que foi iniciado tratamento local com radioterapia para controle deste sangramento.

