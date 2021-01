Bruno Covas toma posse e faz menção indireta à derrota de Boulos: “SP disse sim ao equilíbrio e à moderação"

O tucano reeleito prefeito de São Paulo aproveitou seu discurso para alfinetar Guilherme Boulos, do PSOL, que se mostrou uma forte ameaça e quase atrapalhou seu objetivo de comandar a prefeitura da capital paulista a partir de 2021 edit

247 - O prefeito reeleito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) e o vice Ricardo Nunes (MDB) tomaram posse para mais um mandato na tarde desta sexta-feira (1) em cerimônia na Câmara Municipal de São Paulo. A solenidade foi presidida pelo vereador Eduardo Suplicy (PT), de 79 anos.

O evento foi fechado e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou virtualmente, bem como os vereadores da cidade. Aqueles que quiseram participar presencialmente puderam apenas entrar no gabinete com um funcionário e um convidado.

Suplicy aproveitou o discurso para falar da importância do auxílio emergencial durante a pandemia, uma vitória da oposição no Congresso Nacional, e falou de seu projeto de renda básica universal, pedindo para que o prefeito reeleito coloque-o em prática.

Já Covas usou o discurso para retomar sua narrativa de campanha e alfinetar o ex-candidato do PSOL Guilherme Boulos, que foi tachado pela campanha do tucano como "radical" e se mostrou uma forte ameaça ao tucanato. "São Paulo disse sim ao equilíbrio e à moderação. (...) As urnas falaram e a democracia está viva. São Paulo mostra que faltam poucos dias para o obscurantismo e negacionismo. São Paulo disse sim à ciência e disse sim à moderação”.

