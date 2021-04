Butantan entrega mais 1 milhão de doses da CoronaVac a ministério

247 - O Instituto Butantan libera, nesta segunda-feira (5), mais 1 milhão de novas doses da CoronaVac ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). O governador João Doria (PSDB) acompanha a liberação do imunizante na sede do instituto. A informação é do portal R7.

De acordo com o governo, foram entregues 37,2 milhões ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), o que corresponde a 80,8% do total previsto no primeiro contrato com o Ministério da Saúde – 46 milhões de doses até 30 de abril

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.